Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Президент также уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА.

Президент Владимир Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской облгосадминистрации: область возглавил Петр Добромильский.

Указ №588/2021 обнародован на официальном сайте президента

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Добромильского Петра Петровича", — говорится в указе.

Следует отметить, что Добромильский был заместителем председателя облгосадминистрации Закарпатской области.

Кроме того, другим указом президент уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА. "Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе.

Как сообщалось, 15 ноября депутаты Закарпатского областного совета уволила главу облсовета Алексея Петрова. Зеленский назначил бывшего главу СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова новым главой Закарпатской ОГА в апреле 2020 года. В декабре – он возглавил облсовет.

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