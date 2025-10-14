- Дата публикации
- Категория
- Украина
- 513
- 1 мин
Зеленский назначит руководителя Одесской военной администрации — детали заявления
В Одессе в ближайшее время будет создана военная администрация.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового главы Одесской городской военной администрации.
Об этом президент сообщил в своем обращении по итогам совещания с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком 14 октября.
«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации», — отметил президент.
По его словам, решение принято из-за того, что слишком много вопросов безопасности в городе слишком долго оставалось без должного ответа.
«Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, во время встречи с главой СБУ обсуждалась ситуация в общинах прифронтовых и на юге Украины, а также противодействие российским агентурным сетям.
Напомним, 14 октября стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов прекращено гражданство Украины. А именно президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Как стало известно от СБУ, Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий заграничный российский паспорт.
Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение.
Также говорилось, что руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.