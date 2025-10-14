Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового главы Одесской городской военной администрации.

Об этом президент сообщил в своем обращении по итогам совещания с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком 14 октября.

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации», — отметил президент.

По его словам, решение принято из-за того, что слишком много вопросов безопасности в городе слишком долго оставалось без должного ответа.

«Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время встречи с главой СБУ обсуждалась ситуация в общинах прифронтовых и на юге Украины, а также противодействие российским агентурным сетям.

Напомним, 14 октября стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов прекращено гражданство Украины. А именно президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Как стало известно от СБУ, Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий заграничный российский паспорт.

Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение.

Также говорилось, что руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.