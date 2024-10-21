Зеленский назвал цель Курской операции – главное из обращения президента

Также президент заверил, что будет реагирование на "нечестную работу" МСЭКов.

Вечером 21 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый оборонный пакет объемом в 400 миллионов долларов. По его словам, готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов.

Также сегодня с министром обороны США Остином президент говорил о реализации Плана победы.

"Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России. Очевидно, что Путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и Северную Корею. Для всего мира это очевидный сигнал, кто хочет только войны", – говорит глава государства.

Второй саммит мира

Он поблагодарил каждое государство, которое поддержало и первый, инаугурационный Саммит мира и помогает готовить второй Саммит.

"Более ста стран и международных организаций были с нами на первом Саммите мира. Все принципы восстановления мира, которые мы предложили, полностью построены на Уставе ООН, на ключевых международных документах. Тогда, в июне, когда сто участников собрались, чтобы поддержать мир для Украины и полную действенность Устава ООН действительно ощущалось, что все государства за столом равны. Ощущалось подлинное уважение к нормам международного права. Именно таким должен стать и второй саммит мира", – считает Зеленский.

Фронт

Сегодня президент провел важные совещания с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Умеровым. Подробно обсудили ситуацию на фронте, на основных направлениях – Торецкое, Покровское, Кураховское, Харьковское и другие. Отдельно на совещании обсудили Курскую операцию.

"Мы должны помнить, что Курская операция обеспечивает стратегическую цель. Война должна возвращаться на территории, откуда она пришла. Это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора. Также Курская операция дала Украине возможность сделать более активной работу по обменам — возвращать наших воинов из российского плена", – сказал Зеленский.

Коррупция в МСЭКах

"Сегодня провели необходимые подготовительные совещания перед СНБО. Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование", – заверил президент Зеленский.

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Зеленский назвал цели Курской операции

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