Зеленский назвал цели Путина в войне на ближайший месяц: потери РФ под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте

По словам президента, РФ теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом, поэтому выдерживать это давление очень сложно.

Вечером, 14 ноября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Ситуация на фронте

Сегодня на селекторном совещании президенту докладывали разведка, главком ВСУ Залужный, глава СБУ Малыш, министр обороны Умеров.

"Снаряды, техника – все для фронта. Авдеевка, Купянск, Бахмут. Также южные направления. Очень интенсивные российские штурмы, и особенно – в Донецкой области", – отметил глава государства.

По его словам, у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель – и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат накануне выборов.

Зеленский признал, что Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом, поэтому выдерживать этот их натиск очень сложно.

"И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности. Настоящие герои! Чем больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", – объяснил глава государства.

Особо президент отметил воинов 53-й и 110-й отдельных механизированных бригад и артиллеристов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которые сражаются именно на Авдеевском направлении.

Также Зеленский отмечен и другие бригады, которые воюют на других направлениях: это 57-я отдельная мотопехотная бригада, которая защищает Купянское направление и на Лиманском направлении – 68-я отдельная егерская бригада. На Бахмутском направлении воюют артиллеристы 26-й бригады, 92-я отдельная штурмовая бригада и 30-я отдельная механизированная бригада.

Визит Ермака в США

На днях в Вашингтоне с визитом находится украинская делегация. В ее составе – первая вице-премьер Юлия Свириденко, руководитель Офиса Андрей Ермак, представители министерства юстиции и другие

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"Состоялись веские встречи: госсекретарь США и его команда, советники по вопросам национальной безопасности Президента США и лидеров Франции, Германии, Великобритании, представители общественных сил Америки, руководители международных финансовых институций и агентств по вопросам развития. Готовим следующий год", — говорит Зеленский. .

Эвакуация украинских граждан из Газы

Президент отметил работу помогавших по спасению граждан Украины из Сектора Газы.

По его словам, были спасены более 200 человек. В настоящее время готовят следующие группы для эвакуации.

"Я хочу поблагодарить всех. Я благодарю власти Египта и Израиля, украинских дипломатов, компанию SkyUp, которая очень помогла, лично хочу также поблагодарить раввина Йонатана Марковича. Да, конечно, офицеров ГУР, которые там, на месте, и здесь, в Украине, выполняют соответствующие задачи", – добавил Зеленский.

Зерно

Президент Зеленский сегодня провел совещание с международниками, членами правительства по подготовке уже второго саммита гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

По его словам, украинский морской экспорт новым коридором, несмотря на действия РФ, уже достиг почти 4 миллионов тонн грузов.

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Зеленский, 14 ноября: под Авдеевкой ПОТЕРИ россиян масштабнее, чем под Бахмутом