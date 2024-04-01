Зеленский назвал, что именно будет одним из решающих слов в этой войне

Президент заверил, что украинский оборонно-промышленный комплекс должен производить именно то, что требует война.
Вечером, 1 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Обороноспособность Украины
Глава государства провел совещание с военными и чиновниками по всем необходимым видам беспилотников – от FPV до ударных дронов, показывающих отличные результаты в глубоких ударах по военному потенциалу России.
"Говорили сегодня и о нюансах производства, и о поддержке и финансировании, о контрактах, о необходимой гибкости в определении приоритетов. Именно то, чего требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом – столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно", – подчеркнул Зеленский.
Президент заметил, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы.
"И это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, а значит нужно больше и более эффективных украинских беспилотников. Можем это обеспечить", — убежден он.
Также на совещании говорили о системах радиоэлектронной борьбы. По словам президента, есть ощутимое количество украинских разработок и большое желание отечественных производителей укрепить нашу оборону средствами РЭБ.
"Обеспечиваем государственный ресурс, максимум необходимого и работаем над комплексными решениями. Такими решениями, которые дадут нужное прикрытие всему фронту", – добавил Зеленский.
НАТО
Президент Зеленский провел сегодня специальное совещание по работе с Альянсом по совместимости и перспективам на этот год.
"Все наши международники были, министр обороны, международная команда министерства. Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", – сказал глава государства.
Награждение героев
Сегодня в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам и родным павших Героев.
"Лучшие наши воины, отличившиеся в боях на Донетчине, Луганщине, Харьковщине, на юге нашего государства. Везде, где Украина борется за свою жизнь, за свою независимость", — подытожил он.
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