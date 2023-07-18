Зеленский назвал, что нужно для вступления Украины в НАТО

Президент признал, что члены НАТО не примут Украину в Альянс, пока в нашей стране идет война.
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина обязательно станет членом НАТО после войны.
Об этом он заявил в интервью африканским СМИ.
По его словам, для быстрого вступления Украины в НАТО необходимы объединенные усилия и общее мнение всех членов Альянса.
"Будем ли мы членом НАТО после войны? Будем. После войны. Мы не можем вовлекать в эту ситуацию те или иные государства... Мы понимаем, что члены НАТО нас не примут в НАТО, пока на нашей территории идут боевые действия... Что касается уверенности – она выросла после этого саммита (в Вильнюсе, – Ред.)", – убежден глава государства.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полное видео "Интервью с Зеленским: о войне, НАТО, оружии и Украине после войны".
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что на состоявшемся 11-12 июля саммите Альянса в Вильнюсе Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути в НАТО.
Ранее Зеленский прокомментировал возможность территориальных уступок России.
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