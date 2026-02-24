Зеленский назвал дату нового раунда переговоров Украины, РФ и США

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ. Она может состояться в течение недели или 10 дней.

Об этом Зеленский заявил во время заседания Коалиции желающих в Киеве.

Украинский лидер затронул тему переговоров и поделился важными моментами с журналистами.

«Европа нам нужна в переговорах. Мы делаем все, что мы можем, чтобы теснее вовлечь в этот процесс. И мы рассчитываем на ваше лидерство», — отметил Зеленский.

По его словам, уже в скором времени может состояться новая встреча.

«У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели может 10 дней», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украине нужен мир, но нам нужно готовиться к любым вызовам со стороны России.

Как мы писали, русская сторона не подтвердила сроки проведения переговоров. Мол, дата и место будут опубликованы после окончательного согласования сторонами.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что новый раунд встреч между Украиной и РФ может состояться уже на этой неделе — 26-27 февраля. Этот момент, предполагает он, может стать решающим: либо стороны найдут общий язык для мира, либо боевые действия не прекратятся.

Переговоры Украины и РФ — последние новости

После завершения переговоров в Женеве Буданов отметил, что встречи были непростыми, но важными. Пока команда готовится к продолжению переговоров уже в ближайшее время.

В Bloomberg написали, что мирные переговоры зашли в тупик. Известно, что США очертили дедлайн о завершении войны России против Украины. Да, администрация президента Трампа стремится заключить соглашение до 4 июля. Это дата празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.