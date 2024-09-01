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Зеленский назвал действенные инструменты, которые заставят Россию завершить войну

Зеленский назвал действенные инструменты, которые заставят Россию завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Государство-террорист должно почувствовать, что такое война.

Для приближения мира и спасения жизней требуются разрешения от международных партнеров на дальнобойные удары по территории России и соответствующие дальнобойные ракеты и снаряды.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 1 сентября.

Он напомнил, что сегодня Россия снова нанесла удар по Харькову, в результате которого почти пятьдесят человек пострадали.

“Всем оказывается необходимая помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы, была информация о людях под завалами. Обычные гражданские объекты: торговый центр, Дворец спорта, городская застройка”, – сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар по Харькову и другим украинским городам и селам доказывает правильность тактики Сил обороны Украины — выжимать войну туда, откуда ее принесли в Украину, то есть на территорию государства-агрессора.

"Не только в приграничные районы России. Государство-террорист должно почувствовать, что такое война. Мы работаем, чтобы больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики – чтобы все это оказалось в зоне доступа для нашего оружия”, — отметил украинский президент.

По его словам, в настоящее время возможность дальнобойных ударов по территории РФ обеспечивают украинские дроны и ракеты, позволяющие выполнить часть задач.

“Но реальный мир, реальное завершение этой войны – это комплексная задача. И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов – нужны и действенные инструменты... Важно для приближения мира и спасения жизней иметь разрешения на дальнобойные удары и соответствующие дальнобойные ракеты и снаряды", — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент напомнил, что решение о разрешении на применение дальнобойного оружия по территории РФ должны дать президент США Байден, британский премьер-министр Стармер, президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и другие партнеры.

"Ни одна российская ракета, ни один российский удар не должен остаться без справедливого ответа — ответа оружием, санкциями, правильной политикой и экономической поддержкой для Украины и ответа правосудия в отношении России", — подытожил он.

Напомним, в результате массированной атаки в Харькове был разрушен "Дворец спорта".

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