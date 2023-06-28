Зеленский назвал две фундаментальные слабости НАТО и как от них можно избавиться

Зеленский подчеркнул, что "вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом мира, что это Альянс, который защитит", потому что у него будет боевой опыт.
Глава государства Владимир Зеленский считает, что НАТО имеет две фундаментальные слабости, а вступление Украины в Альянс нивелирует их.
Об этом он сказал во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции.
По его словам, есть две слабости НАТО:
- Заработает ли реально 5 статья договора о НАТО.
- Многие в мире не воспринимают НАТО как оборонный альянс.
По мнению Зеленского, вступление Украины в Альянс устраняет эти две слабости НАТО.
"Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом мира, что это Альянс, который защищает и защитит. Это Альянс, обладающий опытом победителей и моральным преимуществом победителей в вполне справедливой обороне", – сказал он, добавив, что "уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер».
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, в июле в Вильнюсе состоится встреча лидеров стран-членов НАТО. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что большинство стран НАТО готовы поддержать приглашение Украины к членству в Альянсе, но не все намерены это сделать в ближайшее время.
В Минобороны Украины назвали важный аргумент, почему Украина должна стать одним из членов НАТО. Министр обороны Алексей Резников пояснил, что только украинские военные единственные в мире, имеющие боевой опыт в сдерживании российской армии.
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