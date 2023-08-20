Зеленский назвал единственное условие для мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственным условием, при котором могут проходить переговоры о мире, является Формула мира.

Об этом украинский лидер заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Я не знаю, о каких договоренностях где-то говорят, о каком-то обмене чего-то на наши территории. У нас есть один документ, у нас есть Формула мира, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим. Готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины", — прокомментировал Зеленский вопрос о возможности переговоров с РФ.

Президент также подчеркнул, что "мы не забываем о справедливости". Именно поэтому, отмечает глава государства, нельзя забыть ущерб MH17, российские зверства в Буче и Мариуполе.

"Это нельзя просто прощать потому, что прошло время и кто-то успокоился. В России, наверное, думают: они там забудут, и мы как-то договоримся по вопросу восстановления справедливости. Мы так просто не договоримся", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, NYT опубликовало материал, в котором говорилось о том. что президент Владимир Зеленский считает, что в ближайшее время Украину будут вынуждать начинать переговоры с РФ. В свою очередь, официальный Киев отмечает, что прекращение войны сейчас станет "прелюдией к большему насилию".

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