Зеленский назвал этот год подготовительным к победе в войне

Президент отметил, что нынешний год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот год должен стать временем всех необходимых шагов, чтобы добиться победы в войне.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором. Это возможно. Но это возможно только в единстве – нашему с вами и всем партнерам – и при условии, что реальность будет соответствовать нашим с вами заявлениям и договоренностям", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Зеленский и президент Латвии подписали важный для Украины документ.

Читайте также: