Зеленский назвал ГЭС, которые были целями РФ во время массированной ночной атаки

Ночью 29 марта во время массированного удара по Украине целями агрессорки России были Каневская и Днестровская ГЭС.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил по итогам Ставки, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что ночью РФ снова атаковала украинскую энергетику. По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нефтегаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о причиненном ущербе и восстановительных работах.

Зеленский заявил, что на первый план вышла потребность в ПВО. Он выразил надежду на скорую реакцию партнеров в этом вопросе.

"Вопрос номер два — контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу. На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы", — подчеркнул президент.

Ночная атака России

В течение ночи 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожило 84 дрона и ракеты в разных областях Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что россияне ударили по энергетике Украины. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что под ударом находились 10 регионов. В нескольких областях повреждена энергетическая инфраструктура : в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой.

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