Зеленский назвал главное условие для победы над российскими агрессорами

У России осталось единственное оружие против Украины и оно его применяет
Украина победит в войне с российскими агрессорами, если сможет выстоять эту зиму, поскольку у врага осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что самое мощное оружие, которое осталось у российского режима, это удары по энергетике, поэтому Украине нужно пережить зиму, чтобы окончательно победить в войне с агрессорами.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал приобщить украинских специалистов к международному следствию по падению ракеты в Польше.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине уже в шестой раз продлили действие военного положения и общей мобилизации.
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