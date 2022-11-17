Зеленский назвал главное условие для победы над российскими агрессорами

У России осталось единственное оружие против Украины и оно его применяет

Украина победит в войне с российскими агрессорами, если сможет выстоять эту зиму, поскольку у врага осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что самое мощное оружие, которое осталось у российского режима, это удары по энергетике, поэтому Украине нужно пережить зиму, чтобы окончательно победить в войне с агрессорами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал приобщить украинских специалистов к международному следствию по падению ракеты в Польше.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине уже в шестой раз продлили действие военного положения и общей мобилизации.

Новости ТСН 19:30 за 16 ноября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

Читайте также: