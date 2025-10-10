Зеленский назвал "главную мишень" российских ударов в течение этой ночи

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Этой ночью армия РФ атаковала энергетику Украины. По утрам на многих объектах критической инфраструктуры идет ликвидация последствий атаки. В разных областях пострадали более 20 человек, в Запорожье погиб ребенок.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить», — подчеркнул президент.

Реклама

Глава государства уточнил, что из-за ночных ударов возникли обесточивания в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве работают над возобновлением электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, последствия фиксируют в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

«Именно гражданская, энергетическая инфраструктура — главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном», — заявил Зеленский.

В очередной раз украинский лидер отметил важность «решительных действий» от США, Европы. В частности, по реализации поставок ПВО и санкциям против Москвы.

«Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы „Двадцати“ — всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений. Это обязательно добавит глобальной безопасности», — подытожил глава государства.

Реклама

Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на энергообъекты в разных областях Украины. Произошли отключение света. В частности, без электричества остались жители в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Из-за обстрела Украине вводят графики отключения света. В частности, ограничения коснутся Сумской области, где действуют десять очередей, и Полтавщины, в которой этой ночью произошло попадание по объекту энергетической инфраструктуры.