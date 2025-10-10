- Дата публикации
Зеленский назвал "главную мишень" российских ударов в течение этой ночи
Президент призвал Соединенные Штаты Америки и страны Европы к “решительным действиям”.
Этой ночью армия РФ атаковала энергетику Украины. По утрам на многих объектах критической инфраструктуры идет ликвидация последствий атаки. В разных областях пострадали более 20 человек, в Запорожье погиб ребенок.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить», — подчеркнул президент.
Глава государства уточнил, что из-за ночных ударов возникли обесточивания в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве работают над возобновлением электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, последствия фиксируют в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.
«Именно гражданская, энергетическая инфраструктура — главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном», — заявил Зеленский.
В очередной раз украинский лидер отметил важность «решительных действий» от США, Европы. В частности, по реализации поставок ПВО и санкциям против Москвы.
«Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы „Двадцати“ — всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений. Это обязательно добавит глобальной безопасности», — подытожил глава государства.
Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на энергообъекты в разных областях Украины. Произошли отключение света. В частности, без электричества остались жители в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.
Из-за обстрела Украине вводят графики отключения света. В частности, ограничения коснутся Сумской области, где действуют десять очередей, и Полтавщины, в которой этой ночью произошло попадание по объекту энергетической инфраструктуры.