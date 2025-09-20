Зеленский назвал главную причину, почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за пределы Украины.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами.

По словам главы государства, решение приняли, чтобы сохранить возможность для молодежи завершать обучение в Украине. Президент рассказал о падении количества школьников и студентов в Украине, ведь многие родители вывозили детей за границу еще до их совершеннолетия.

«Наша же логика в том, что иначе мальчиков в наших школах не будет просто в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты. Мы видим падение количества таких детей. Родители вывозили детей до 18 лет», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что молодежь, которая заканчивает школу или университет в Украине, имеет гораздо больше шансов вернуться после выезда, чем те, кто получает образование за рубежом.

«На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть», — отметил президент

Напомним, Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22-летними. Так, с 28 августа выезжать смогут мужчины в возрасте до 22 лет включительно.

Ранее мы сообщали, что снятие ограничений на выезд за границу для 18-22-летних будет иметь последствия и для рынка труда в Украине. Люди уже начали массово увольняться с работы.

Эксперты отмечают, что разрешение на выезд за границу 18-22-летних мужчин может иметь последствия, в частности для демографической ситуации в Украине. Так, женщинам этого поколения труднее будет найти партнера примерно одинакового возраста.