Зеленский назвал главную причину, почему переговоры с РФ "застряли"

Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы готовы к серьезному диалогу по завершению войны. Впрочем, Москва все еще настаивает на ультимативных условиях, которые противоречат украинским национальным интересам.

Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters.

«Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, что лучше — на уровне лидеров, мы к этому готовы», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Он добавил: Киев готов к прямому диалогу, но не на условиях Москвы.

По словам президента, представители РФ требуют от Украины «самостоятельного выхода Вооруженных Сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях». А это неприемлемо для Киева.

Зеленский также прокомментировал масштабы российских потерь, ожидающих Москву в случае дальнейших попыток силовым путем захватить украинские территории.

«Они понимают — и мы понимаем, — сколько им нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц. И еще не факт, что они ее увлекут. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Общеизвестно, что россияне не ценят жизнь людей. Но они понимают, продолжает президент, что это деньги.

«Все это контракты, и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию», — отметил он.

Говоря о позиции России в переговорном процессе, Зеленский привел аргументы по поводу стремления Москвы заставить Запад давить на Киев.

«Поэтому они ищут такой вот диалог с американцами. „Скажите украинцам — не за что бороться“, — сказал он.

Реклама

Зеленский отмечает: мы знаем четко эту российскую риторику: «Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров.

«Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументировано, почему это не так», — завершил украинский лидер.

Как мы писали, Зеленский оценил перспективы завершения войны. По его словам, РФ не демонстрирует искреннего желания к миру, и Украина делится этим с партнерами. США же считают, что Путин хочет прекратить конфликт, и это демонтирует разницу позиций. «С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не желает завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы оно захотелось. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они тоже готовы к миру. Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать», — сказал он.

Также Зеленский сообщил, какие цели в Украине могут атаковать россияне в ближайшее время. Под ударом будут оставаться объекты критической инфтраструктуры. В частности, водообеспечение, резервуары, дамбы, логистика и т.д.