Зеленский назвал главную причину, почему переговоры с РФ "застряли"
РФ продолжает навязывать ультиматумы по выходу ВСУ из территорий в Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы готовы к серьезному диалогу по завершению войны. Впрочем, Москва все еще настаивает на ультимативных условиях, которые противоречат украинским национальным интересам.
Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters.
«Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, что лучше — на уровне лидеров, мы к этому готовы», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил: Киев готов к прямому диалогу, но не на условиях Москвы.
По словам президента, представители РФ требуют от Украины «самостоятельного выхода Вооруженных Сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях». А это неприемлемо для Киева.
Зеленский также прокомментировал масштабы российских потерь, ожидающих Москву в случае дальнейших попыток силовым путем захватить украинские территории.
«Они понимают — и мы понимаем, — сколько им нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц. И еще не факт, что они ее увлекут. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных», — подчеркнул Зеленский.
Общеизвестно, что россияне не ценят жизнь людей. Но они понимают, продолжает президент, что это деньги.
«Все это контракты, и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию», — отметил он.
Говоря о позиции России в переговорном процессе, Зеленский привел аргументы по поводу стремления Москвы заставить Запад давить на Киев.
«Поэтому они ищут такой вот диалог с американцами. „Скажите украинцам — не за что бороться“, — сказал он.
Зеленский отмечает: мы знаем четко эту российскую риторику: «Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров.
«Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументировано, почему это не так», — завершил украинский лидер.
Заявления Зеленского о войне и РФ — последние новости
Как мы писали, Зеленский оценил перспективы завершения войны. По его словам, РФ не демонстрирует искреннего желания к миру, и Украина делится этим с партнерами. США же считают, что Путин хочет прекратить конфликт, и это демонтирует разницу позиций. «С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не желает завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы оно захотелось. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они тоже готовы к миру. Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать», — сказал он.
Также Зеленский сообщил, какие цели в Украине могут атаковать россияне в ближайшее время. Под ударом будут оставаться объекты критической инфтраструктуры. В частности, водообеспечение, резервуары, дамбы, логистика и т.д.