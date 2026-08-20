Зеленский назвал главную проблему после ракетного удара РФ по Киевщине

Зеленский заявил о проблеме с перехватом баллистики / © Офис президента Украины

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После очередного массированного удара России по Киеву и области баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на такие атаки дальнобойными средствами. Однако сверхсложной остается ситуация с противодействием баллистическим ракетам.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия комбинированного российского удара по Киеву и Киевской области 20 августа. По его словам, большую часть дня после атаки в столице, Борисполе и Броварах продолжались восстановительные работы.

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По словам президента, Россия применила во время атаки разные виды вооружения.

«Значительную часть дня сегодня в Киеве и области — в Борисполе, в Броварах — продолжались работы после российского удара. Комбинированный был удар: многие баллистики, крылатые ракеты, были дроны», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что наиболее сложной остается ситуация с противодействием баллистическим ракетам. В то же время эффективность сбивания крылатых ракет во время этой атаки была значительно выше.

«К сожалению, с баллистикой сложнее всего сейчас. Если процент сбивания крылатых ракет в этом ударе — около 90%, то с баллистикой ситуация хуже», — отметил он.

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Зеленский также призвал партнеров дать ракеты для Patriot и обратился к США.

Президент отметил, что для усиления защиты от баллистических атак Украине необходимы ракеты для систем Patriot. Обеспечить их, по его словам, могут только международные партнеры.

«Нужны ракеты для „Петриотов“, это то, что могут обеспечить только наши партнеры», — сказал он и подчеркнул, что Украина готова покупать необходимое вооружение и не просит о безвозмездных поставках.

«Мы говорим не о подарках. Это о готовности Украины покупать оружие», — добавил он.

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Президент также заявил, что Киев продолжает доносить до партнеров информацию о необходимости в средствах противовоздушной обороны и возможности ее обеспечить. Особо важными он назвал политические решения Соединенных Штатов.

«Важно, чтобы были решения — соответствующие политические решения партнеров и, прежде всего, в Соединенных Штатах», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил союзников, уже помогающих Украине защищаться от российских атак.

«Я благодарен всем, кто реально помогает Украине обороняться и спасать жизнь людей», — сказал президент.

Атака на Киев 20 августа — какие последствия

Напомним, в ночь на 20 августа РФ совершила очередную массированную атаку по столице и Киевскому региону, чем показала, что в ближайшее время обстрелы, вероятно, будут частыми и вообще ни одного переговорного процесса пока не будет.

В результате удара по Киеву повреждения получили жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, склады в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах. Больше всего пострадал Соломенский район, где в 9-этажке разрушены два верхних этажа и были заблокированы люди.

По последним данным, в результате атаки на Киев погибли 16 человек, более 40 пострадали. Продолжается ликвидация последствий и разбор завалов. В связи с трагедией 21 августа в столице объявлен днем траура.

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