Зеленский назвал главную угрозу для Украины: чего ждать дальше от России

Российский ракетный удар / © ТСН.ua

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Россия имеет промышленную способность регулярно осуществлять масштабные ракетные удары по территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина — НАТО в Киеве.

По его словам, только во время одной недавней атаки РФ применила более 650 дронов ночью и еще около 100 днем, в результате чего погибли 23 человека, среди них дети.

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«Россия имеет способность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно… Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что баллистические ракеты являются лишь частью арсенала РФ, которая также производит другие типы вооружения, что позволяет ей продолжать системный ракетный террор против Украины.

Зеленский подчеркнул, что такая способность России составляет одну из ключевых и самых серьезных угроз для Украины на сегодня.

Напомним, в результате массированного обстрела столицы 2 июня зафиксировано попадание в восьми районах, повреждены жилые дома, частная клиника, частично было перекрыто движение транспорта.

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Президент РФ Владимир Путин накануне массированного удара по Украине несколько дней публично угрожал атакой. Основной удар 2 июня пришелся на Киев, где враг применил ракеты разных типов.

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