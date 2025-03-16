Зеленский назвал главную задачу нового начальника Генштаба ВСУ

Генерал-майор Андрей Гнатов, назначенный начальником Генерального штаба ВСУ, должен сосредоточиться на планировании оборонительных и наступательных операций украинской армии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 16 марта.

"Сегодня провел кадровые изменения в Вооруженных Силах Украины. Вместе с главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым определили, что новым начальником Генерального штаба будет Андрей Гнатов", — рассказал подробности этого назначения президент.

Владимир Зеленский назвал Андрея Гнатова "боевым парнем" и подчеркнул, что его задача — "больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонных и наступательных".

"Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", — отметил он.

Также новому начальнику Генштаба поручено заняться более активным развитием корпусной системы в украинской армии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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