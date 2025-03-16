Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский назвал главную задачу нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский назвал главную задачу нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украинский президент охарактеризовал Андрея Гнатова как "боевого парня".

Генерал-майор Андрей Гнатов, назначенный начальником Генерального штаба ВСУ, должен сосредоточиться на планировании оборонительных и наступательных операций украинской армии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 16 марта.

"Сегодня провел кадровые изменения в Вооруженных Силах Украины. Вместе с главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым определили, что новым начальником Генерального штаба будет Андрей Гнатов", — рассказал подробности этого назначения президент.

Владимир Зеленский назвал Андрея Гнатова "боевым парнем" и подчеркнул, что его задача — "больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонных и наступательных".

"Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", — отметил он.

Также новому начальнику Генштаба поручено заняться более активным развитием корпусной системы в украинской армии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация