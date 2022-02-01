Зеленский назвал главную задачу нового союза Украины, Польши и Британии

По словам Зеленского, министры иностранных дел трех стран начали сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией – это "хорошая площадка по вопросам безопасности и торговли".

Об этом 1 февраля на совместном брифинге президента Украины и премьер-министра Великобритании сообщил Владимир Зеленский.

"Я считаю, что это очень неплохая площадка по вопросам безопасности и торговли на уровне министров иностранных дел. Мы уже начали работу", — сказал глава государства.

Он отметил, что более подробно о работе нового формата Украина-Польша-Великобритания сообщат после того, как лидеры трехстороннего союза больше наработают.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должно быть объявлено в ближайшее время.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 1 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В рамках визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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