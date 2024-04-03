Зеленский назвал ключевые месяцы активности в противостоянии России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планировании работы с зарубежными партнерами на ближайшие месяцы, которые он назвал "временем активности ради Украины".

Об этом украинский лидер говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 3 апреля.

“И май и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, для чего будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров должен быть сильный ответ на российские операции – любые российские операции. Мы должны победить в этой войне”, — подчеркнул он.

Зеленский считает, что у Украины совместно с партнерами появился "исторический шанс", чтобы "сломить российский реваншизм", и этим шансом нужно воспользоваться "ради надежной безопасности для наших детей".

О международной поддержке Украины

В этом контексте президент сообщил о ряде разговоров, которые он провел с зарубежными лидерами.

“Первый – с премьер-министром Японии Кишидой... Япония – среди глобальных лидеров в помощи Украине и защите международного права. Я проинформировал господина премьер-министра о ситуации на поле боя, о ее перспективах, о наших потребностях, в частности обо всем, что поможет в отражении российских штурмов. Это был плодотворный разговор. И после недавних решений правительства Японии всеобщая поддержка Украины со стороны Японии – уже более 12 миллиардов долларов”, сообщил Зеленский.

Также президент рассказал о разговоре с новым премьер-министром Португалии. "Скоординировали нашу работу и, в частности, поручили командам начать подготовку соглашения о безопасности между нашими государствами. Конечно, будем и дальше реализовывать имеющиеся договоренности”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил и о своей встрече с новым президентом Финляндии, который совершил сегодня визит в Киев, во время которого было подписано еще одно, уже восьмое соглашение безопасности для нашего государства.

“Важно особо сказать о том, что Финляндия четко понимает потребность интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Я благодарю за готовность помогать, давать аргументы в пользу invitation для Украины – приглашение в НАТО. В общем, мы можем сказать, что все общество Финляндии, все политические силы одинаково понимают важность нашей защиты в этой войне для всего нашего региона, для всей Европы”, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Финляндия передаст Украине больше военной помощи. Президент страны принял решение еще 22 марта.

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