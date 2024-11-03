Зеленский назвал количество бомб и дронов, которыми РФ атаковала Украину за неделю

Ночью страна-агрессор Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, за через неделю нанесла по разным регионам удары более 900 бомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его данным, РФ также запустила около 30 ракет и около 500 БпЛА типа "Shahed".

Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

"Все эти удары были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все остальные наши партнеры в свободном мире", — отметил президент.

Ранее Зеленский сообщил, что в октябре Россия атаковала Украину 2 тысячами "Шахедов", содержащими 170 тысяч иностранных компонентов. Детали поставляются из Китая, Европы и США, несмотря на санкции.

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