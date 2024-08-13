Зеленский назвал количество населенных пунктов, контролируемых Украиной на Курщине

По словам президента, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил на Курщине продолжается,

Под контролем Украины находится 74 населенных пункта России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Глава государства рассказал, что заслушал доклад по ситуации на фронте и операции в Курской области.

"Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется", — говорит Зеленский.

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По его словам, на Курщине под контролем Украины находятся 74 населенных пункта. Там проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений на этих территориях.

"Группировки Вооруженных сил Украины продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 3 км, взято контроль на 40 кв. км территории. По состоянию на сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся на всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, под контролем", – доложил главком Сырский президенту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СЕНСАЦИЯ от Зеленского! ПОД КОНТРОЛЕМ ВСУ уже 74 российских города и села

Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.

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