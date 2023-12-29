Зеленский назвал количество ракет, которое Россия выпустила по Украине

Президент Зеленский заявил, что в ходе массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале:" кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", — рассказал президент.

Зеленский сообщил, что в результате обстрелов есть погибшиеи и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – подчеркнул глава государства.

Массированный ракетный удар 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 12 погибших и более 75 раненых.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Ужас! Последствия обстрелов! НОВОСТИ 10:00 29 декабря 2023 года"

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