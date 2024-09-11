Зеленский назвал количество военных преступлений России: цифра поражает

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершили российские оккупанты в Украине.

Такую впечатлительную цифру он озвучил во время своего выступления на конференции Объединенные ради справедливости.

“137 тысяч. И это значит, что приговоров должно быть не меньше. Буча, Ягодное, Мариуполь, Оленевка, десятки этих страшных кадров, десятки жутких моментов украинских городов, украинских сел, сотни и тысячи других мест российских преступлений войны… Наверное, не существует страны, где бы не слышали о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей”, — подчеркнул Зеленский.

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При этом президент отметил неотвратимость наказания для виновников.

"Мы с вами обязательно должны прийти к одному общему результату — мы в Украине, мы все с партнерами в мире: к ощущению, что справедливость победила и что каждый, кто пострадал от агрессии, знает: это зло не осталось безнаказанным", — сказал он.

Напомним, недавно CNN обнародовало кадры очередного военного преступления россиян – казни трех украинских бойцов, сдавшихся в плен оккупантам под Покровском. МИД Украины призвал мировое сообщество решительно осудить систематические убийства и пытки украинских пленных.

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