Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский назвал надежный способ защитить Харьков от российского террора

Зеленский назвал надежный способ защитить Харьков от российского террора

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наносить удары по территории РФ / Фото: ТСН.ua

Украинский лидер отметил, что разведке Сил обороны известно о местонахождении врага, который наносит коварные удары по украинским городам.

Превентивные удары по российской территории позволят оградить украинские города, в том числе пограничный Харьков, от террористических ударов оккупационной армии РФ.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 26 мая.

“Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей высказались с соболезнованием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы, наконец, у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам – уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь”, — подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что разведке Сил обороны известно о местонахождении врага, который наносит коварные удары по украинским городам.

“Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять”, – считает Зеленский.

Президент Украины сообщил, что в Харькове в течение дня продолжался разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету, здание которого сгорело дотла.

“По состоянию на данный момент известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее количество погибших может быть больше – после пожара требуются еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Количество раненых – более 40. Каждому предоставляется необходимая помощь”, — заверил Зеленский.

По его словам, на месте российского теракта работают все необходимые службы – ГСЧС, полиция, психологи, необходимая техника.

Зеленский об ударе России по "Эпицентру" в Харькове и адском фронте

Зеленский об ударе России по "Эпицентру" в Харькове и адском фронте

Напомним, после террористического ракетного удара РФ по зданию гипермаркета в Харькове пропавшими без вести числятся восемь человек.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация