Зеленский назвал надежный способ защитить Харьков от российского террора

Украинский лидер отметил, что разведке Сил обороны известно о местонахождении врага, который наносит коварные удары по украинским городам.

Превентивные удары по российской территории позволят оградить украинские города, в том числе пограничный Харьков, от террористических ударов оккупационной армии РФ.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 26 мая.

“Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей высказались с соболезнованием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы, наконец, у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам – уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь”, — подчеркнул он.

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Украинский лидер отметил, что разведке Сил обороны известно о местонахождении врага, который наносит коварные удары по украинским городам.

“Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять”, – считает Зеленский.

Президент Украины сообщил, что в Харькове в течение дня продолжался разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету, здание которого сгорело дотла.

“По состоянию на данный момент известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее количество погибших может быть больше – после пожара требуются еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Количество раненых – более 40. Каждому предоставляется необходимая помощь”, — заверил Зеленский.

По его словам, на месте российского теракта работают все необходимые службы – ГСЧС, полиция, психологи, необходимая техника.

Зеленский об ударе России по "Эпицентру" в Харькове и адском фронте

Напомним, после террористического ракетного удара РФ по зданию гипермаркета в Харькове пропавшими без вести числятся восемь человек.

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