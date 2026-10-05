Зеленский назвал настоящие «приоритеты» Путина: на что делает ставку диктатор

«Путин значительно лучше знает ситуацию в Европе, чем на фронте»: Зеленский снова упрекнул союзников / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на организацию трехсторонней встречи с содействием США уже в октябре.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении за 5 октября.

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По словам Зеленского, Россия «точно не собирается переходить от эскалации к переговорам». В то же время он заверил, что украинские власти используют все возможные варианты, чтобы активизировать дипломатию.

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«Я рассчитываю, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу. Наша команда готова к встрече. Готовность требуется от России. Нужно, чтобы дипломатия в России появилась среди их приоритетов. Пока они сосредоточены только на ударах по Украине и дестабилизационной активности в Европе», — сказал глава государства.

Зеленский упрекнул, что Путин сейчас значительно лучше знает ситуацию в Европе, по конкретным странам и статистику по ударам, чем то, что происходит на фронте.

«Четкие у него приоритеты. Важная задача Америки и всех других наших сильных партнеров — склонить Россию к дипломатии, к реальным шагам вместо убийств», — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о новых ударах по России.

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