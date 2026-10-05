ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Зеленский назвал настоящие «приоритеты» Путина: на что делает ставку диктатор

Зеленский анонсировал возможную трехстороннюю встречу с США и РФ в октябре.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Путин значительно лучше знает ситуацию в Европе, чем на фронте": Зеленский снова упрекнул союзников

«Путин значительно лучше знает ситуацию в Европе, чем на фронте»: Зеленский снова упрекнул союзников / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на организацию трехсторонней встречи с содействием США уже в октябре.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении за 5 октября.

По словам Зеленского, Россия «точно не собирается переходить от эскалации к переговорам». В то же время он заверил, что украинские власти используют все возможные варианты, чтобы активизировать дипломатию.

«Я рассчитываю, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу. Наша команда готова к встрече. Готовность требуется от России. Нужно, чтобы дипломатия в России появилась среди их приоритетов. Пока они сосредоточены только на ударах по Украине и дестабилизационной активности в Европе», — сказал глава государства.

Зеленский упрекнул, что Путин сейчас значительно лучше знает ситуацию в Европе, по конкретным странам и статистику по ударам, чем то, что происходит на фронте.

«Четкие у него приоритеты. Важная задача Америки и всех других наших сильных партнеров — склонить Россию к дипломатии, к реальным шагам вместо убийств», — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о новых ударах по России.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie