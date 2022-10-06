Зеленский назвал никчемными любые решения Путина по поводу ЗАЭС

Около пятисот оккупантов сейчас на Запорожской АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал любые решения нынешнего руководителя России Владимира Путина по поводу Запорожской электростанции "ничтожными и, откровенно говоря, бессмысленными".
Об этом Зеленский сказал во время обращения 6 октября.
"Только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов. Международное сообщество будет контактировать в отношении ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность. Была, есть и будет", — добавил Зеленский.
Он сообщил, что в настоящее время на ЗАЭС находится около пятисот оккупантов.
"А это не что иное, как пятьсот рисков катастрофы. Мир это понимает. И я благодарю за поддержку всех, кто борется за возвращение полного украинского контроля над станцией и за ее полную демилитаризацию", — добавил президент Украины.
Напомним, Путин подписал незаконный "указ", согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.
В украинском "Энергоатоме" назвали никчемными, абсурдными и неадекватными "указ" Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС".
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