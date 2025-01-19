Зеленский назвал нового руководителя Академии сухопутных войск

Бывший командир 55-й артиллерийской бригады полковник Роман Качур возглавит Академию Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 19 января.

“Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутными войсками предложили пять кандидатов”, — отметил он.

По словам президента, кандидатура Романа Качура набрала больше всего голосов в опросе "Армия+".

Также читайте Зеленский сообщил, как будут выбирать начальника Нацакадемии сухопутных войск

"Я говорил с полковником Качуром — он видит то, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии Сухопутных войск", — сказал он.

Зеленский добавил, что новому руководителю поручено провести аудит заведения и представить план изменений в военном образовании.

"Поручил министру обороны Умерову назначить полковника Качура начальником Академии", — сообщил президент

Зеленский подчеркнул, что Украине необходима качественная подготовка военных, в том числе офицеров на основе опыта этой войны.

"Украинской армии нужны лидеры тактического звена – сильные сержанты, сильные лейтенанты", — отметил он.

Что известно о полковнике Романе Качуре

40-летний полковник Роман Качур родился в Сумах.

В родном городе в 2005 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии.

С начала войны России против Украины, в 2014-2018 годах служил начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

С марта 2018 года по июль 2022 года — командир 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Роман Качур – рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, Герой Украины.

Напомним, 18 декабря был уволен с должности начальник Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Аудит Главной инспекции Минобороны выявил многочисленные нарушения деятельности Академии.

Читайте также: