Зеленский назвал области, которые особенно нуждаются в усилении ПВО

Президент Владимир Зеленский на фоне ракетных обстрелов Украины 8 декабря подчеркнул, что необходимо больше усиливать противовоздушную оборону нашей страны.

Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"После утренних попыток России нанести ракетный удар по украинской гражданской инфраструктуре я отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Это особенно актуально для прифронтовых областей: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Одесской – для защиты областного центра и "зернового коридора", – подчеркнул президент.

Стороны обсудили также важность сохранения политической и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, а также единства Евросоюза с учетом ожидаемых решений саммита Европейского совета по открытию переговоров о вступлении и предоставлении 50 миллиардов евро поддержки. По словам Зеленского, Украина, со своей стороны, выполняет все обязательства перед ЕС.

"Отдельно сосредоточились на совместных усилиях по противодействию российской дезинформации и сотрудничеству в сфере кибербезопасности", — добавил президент.

Напомним, российские войска утром 8 декабря устроили по Украине атаку крылатыми ракетами Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей. Работало ПВО. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке утром 8 декабря.

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