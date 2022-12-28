Зеленский назвал один из переломных моментов войны России против Украины

Также президент напомнил о том, как ВСУ выгнали оккупантов из-под Киева и освободили остров Змеиный.

Незаконно построенный Крымский мост, на котором 8 октября прогремели взрывы, чаще работает на выезд, чем наоборот.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря, во время ежегодного обращения в Верховную раду.

"В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный мост – все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает, конечно. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским", – заявил Зеленский.

Он добавил, что это стало одним из переломных моментов войны России против Украины.

Зеленский напомнил о том, как ВСУ выгнали оккупантов из-под Киева и освободили остров Змеиный. По его словам, это стало первыми переломными моментами в этой войне.

"Это показало силу нашего сопротивления... Это показало, что Украину ничто не остановит", – заявил Зеленский.

Крымский мост: что известно о подрыве

Осенью, 8 октября, на Крымском мосту раздался взрыв. По информации пропагандистских росСМИ, там погибли 5 человек.

Глава Кремля Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил во всем Украину.

Между тем, в Офисе президента Украины сообщили, что подрыв Крымского моста, вероятно, организовали сами же кафиры из-за внутриполитических конфликтов.

Сразу из аннексированного Крыма стали бежать граждане РФ. На выезде с полуострова образовалась огромная очередь из автомобилей.

Позже ФСБ назвала "организатором" инцидента главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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