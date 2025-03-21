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Зеленский назвал один из первых шагов для завершения войны

Зеленский назвал один из первых шагов для завершения войны

Президент Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

По словам президента, освобождение всех наших пленных – самый первый шаг для завершения войны.

Одним из первых шагов для окончания войны должно быть освобождение всех пленных украинцев, удерживающих в неволе россиян.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский к участникам конференции "Надежда, борьба, возвращение – три года".

"Каждые мои переговоры, все встречи с нашими партнерами, которые могут помочь, – это обязательный вопрос об украинцах, о наших пленниках. Сейчас, когда мы говорим с американской стороной и другими нашими партнерами о том, как завершить войну, мы говорим об освобождении пленных как один из первых ключевых шагов. Мы считаем, что это, безусловно, должно быть", – сказал глава государства.

Он напомнил, что за более 3 лет полномасштабной войны, работает Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ) и все другие службы, возвращающие пленных. За это время вернули 4306 человек.

"Мы помним о каждом, кто в плену, обо всех наших военных, обо всех наших гражданских. Ищем информацию, ищем подтверждение обо всех, кто может содержаться россиянами, но о ком сейчас пока нет точной информации. И это всегда радость, когда удается найти человека, удается вернуть человека. Мы вернем всех", — добавил Зеленский.

Напомним, что в результате последнего обмена пленными 19 марта домой вернулись 197 наших защитников.

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