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Зеленский назвал "один из самых больших украинских результатов" за время войны
Зеленский считает, что боевые действия на территории врага — это один из самых больших украинских результатов за время полномасштабной войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что перенести боевые действия на территорию врага, откуда пришла война, абсолютно справедливо.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 3 апреля.
Президент рассказал, что посетил сегодня село Ягодное на Черниговщине, где в начале полномасштабного вторжения оккупанты закрыли всех гражданских жителей в «импровизированном» концлагере. По его словам, после деоккупации многие объекты в селе восстановили, строят новые дома, работают над сохранением памяти о том, как россияне держали все село в подвале школы. Террор в Ягодном Зеленский назвал одним из самых циничных и бесчеловечных преступлений этой войны.
В Чернигове Зеленский встретился с представителями всех громад области.
«Много вопросов. И особенно у громад, что граничат с Россией и фактически постоянно находятся под обстрелами. Решили сегодня направить дополнительные средства для поддержки всех таких громад — приграничных, на границе с врагом, а также прифронтовых. На следующей неделе чиновники должны это решить: дополнительные средства — ощутимые средства — на каждую громаду для наиболее насущных задач», — сказал он.
Затем глава государства отправился на Сумщину — «одно из направлений, где многое решается». Он отметил воинов 80-й бригады, 82-й бригады, 36-й бригады и всех защитников, кто выполняет задачи на Курщине и защищает Сумщину от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений
«С августа прошлого года наши подразделения ведут боевые действия на территории врага — это один из самых больших украинских результатов за время этой войны. Совершенно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла. Говорили сегодня с командирами наших подразделений на этом направлении — основные потребности, дополнительное обеспечение, поставка техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций», — подытожил Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может появиться шанс дожать Россию на прекращение огня.