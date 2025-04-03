Зеленский назвал "один из самых больших украинских результатов" за время войны

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что перенести боевые действия на территорию врага, откуда пришла война, абсолютно справедливо.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 3 апреля.

Президент рассказал, что посетил сегодня село Ягодное на Черниговщине, где в начале полномасштабного вторжения оккупанты закрыли всех гражданских жителей в «импровизированном» концлагере. По его словам, после деоккупации многие объекты в селе восстановили, строят новые дома, работают над сохранением памяти о том, как россияне держали все село в подвале школы. Террор в Ягодном Зеленский назвал одним из самых циничных и бесчеловечных преступлений этой войны.

Реклама

В Чернигове Зеленский встретился с представителями всех громад области.

«Много вопросов. И особенно у громад, что граничат с Россией и фактически постоянно находятся под обстрелами. Решили сегодня направить дополнительные средства для поддержки всех таких громад — приграничных, на границе с врагом, а также прифронтовых. На следующей неделе чиновники должны это решить: дополнительные средства — ощутимые средства — на каждую громаду для наиболее насущных задач», — сказал он.

Затем глава государства отправился на Сумщину — «одно из направлений, где многое решается». Он отметил воинов 80-й бригады, 82-й бригады, 36-й бригады и всех защитников, кто выполняет задачи на Курщине и защищает Сумщину от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений

«С августа прошлого года наши подразделения ведут боевые действия на территории врага — это один из самых больших украинских результатов за время этой войны. Совершенно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла. Говорили сегодня с командирами наших подразделений на этом направлении — основные потребности, дополнительное обеспечение, поставка техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций», — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может появиться шанс дожать Россию на прекращение огня.