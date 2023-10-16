Зеленский назвал один из важных шагов экономического восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, одной из тем было экономическое восстановление Украины.

Об этом идет речь на сайте президента.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на активное вовлечение американского бизнеса в долгосрочные проекты в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д. для экономического восстановления.

"Восстановление Украины, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, является приоритетом, поскольку позволяет обеспечивать необходимые условия для борьбы и победы нашего государства", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы.

"Это особенно актуально в канун зимнего периода, когда агрессор ожидаемо усилит атаки на объекты энергетической инфраструктуры", — акцентировал Зеленский.

Он добавил, что для привлечения инвестиций необходимо разработать механизмы гарантирования рисков.

Как ранее сообщалось в Министерстве финансов, рост экономики Украины ускорится почти до 5%.

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