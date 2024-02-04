Зеленский назвал одну из главных "мишеней" для российских террористических атак

Украинские власти работают над тем, чтобы добавить возможности сбивать вражеские ракеты и дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Воздушным командованием "Восток" защиту неба над Днепропетровской областью, которая, по его словам, стала одной из главных "мишеней" для российских воздушных атак.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения в воскресенье, 4 февраля.

“Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Именно наши предприятия, наш экономический потенциал, этот регион", – подчеркнул президент.

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По его словам, украинские власти работают над тем, чтобы добавить возможности сбивать вражеские ракеты и дроны.

“Наши воины Воздушных сил, мобильные огневые группы, каждый, кто воюет против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления. В частности, мы готовим новые переговоры с партнерами по этому поводу”, — отметил Владимир Зеленский.

Также президент провел совещание по энерго- и водообеспечиванию городов и сел Днепропетровщины, в частности, Кривого Рога.

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“Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЕБ. Восстановление энергомощностей. Я благодарю всех, кто в эти дни оперативно возобновил энергоснабжение после недавних ударов – каждой ремонтной бригаде. Спасибо и тем, кто сейчас работает на строительстве новой инфраструктуры поставки воды. Это стратегическая задача”, — подчеркнул Зеленский, отметив, что от этой работы зависит жизнь сотен тысяч людей в Никополе, Марганце, Покрове, части Кривого Рога и Криворожского района.

Отдельный доклад президент выслушал о защите региона от диверсантов и коллаборантов. "У правоохранителей есть неплохие результаты", — отметил он.

Напомним, 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье и провел совещание по ситуации в области безопасности, во время которого обсудили "важные вопросы".

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