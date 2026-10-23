ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

Зеленский назвал ошеломляющую цифру: сколько украинцев из-за войны уехали за границу

Война в Украине, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, коренным образом изменила жизнь миллионов людей, которые лишились дома, работы, а некоторые — и жизни.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Демографический кризис в Украине

Демографический кризис в Украине

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. В настоящее время за пределами Украины находятся около 9,5 млн украинских гражданских лиц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в американском аналитическом центре Hudson Institute.

По словам главы государства, последствия российского вторжения нельзя измерять только территориями, ведь война коренным образом изменила жизнь миллионов людей, которые лишились дома, работы, а некоторые — и жизни.

«Дело не в процентах, дело не в земле, и я всегда говорю, что дело не в территориях, дело в миллионах людей, покинувших свои дома», — подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание на масштабы вынужденного перемещения украинцев, предложив представить себе ситуацию, при которой за границей оказалась бы значительная часть населения страны с 40-миллионным населением.

«9,5 миллиона гражданских лиц сейчас находятся за границей. Эта война вынудила их покинуть Украину», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что вынужденный отъезд миллионов людей является одним из проявлений разрушительных последствий российской агрессии. По его словам, украинцы лишились не только своих домов, но и работы, и привычной жизни.

«И это и есть лицо путинской войны», — подытожил глава государства.

Напомним, что демограф Элла Либанова недавно сообщила, что по состоянию на середину 2026 года в Украине осталось 28,5 миллиона человек. За примерно полгода население сократилось ещё на полмиллиона.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie