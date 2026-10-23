Зеленский назвал ошеломляющую цифру: сколько украинцев из-за войны уехали за границу

Демографический кризис в Украине

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Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. В настоящее время за пределами Украины находятся около 9,5 млн украинских гражданских лиц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в американском аналитическом центре Hudson Institute.

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По словам главы государства, последствия российского вторжения нельзя измерять только территориями, ведь война коренным образом изменила жизнь миллионов людей, которые лишились дома, работы, а некоторые — и жизни.

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«Дело не в процентах, дело не в земле, и я всегда говорю, что дело не в территориях, дело в миллионах людей, покинувших свои дома», — подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание на масштабы вынужденного перемещения украинцев, предложив представить себе ситуацию, при которой за границей оказалась бы значительная часть населения страны с 40-миллионным населением.

«9,5 миллиона гражданских лиц сейчас находятся за границей. Эта война вынудила их покинуть Украину», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что вынужденный отъезд миллионов людей является одним из проявлений разрушительных последствий российской агрессии. По его словам, украинцы лишились не только своих домов, но и работы, и привычной жизни.

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«И это и есть лицо путинской войны», — подытожил глава государства.

Напомним, что демограф Элла Либанова недавно сообщила, что по состоянию на середину 2026 года в Украине осталось 28,5 миллиона человек. За примерно полгода население сократилось ещё на полмиллиона.

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