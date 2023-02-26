Зеленский назвал освобождение Крыма "логической точкой" на претензиях Кремля

Украинский лидер пообещал, что "все свое" вернется из российской неволи.

В воскресенье, 26 февраля, когда в Украине отмечают День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство "никого не покинет, ничего не оставит врагу".

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

Украинский лидер заверил, что "все свои и все свое" будет возвращено "из российской неволи".

“В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим логическую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал”, — заявил Владимир Зеленский.

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Президент выразил убеждение, что международное право победит на землях Украины – на Донбассе, в Приазовье, на Херсонщине и в Крыму.

"Я благодарю всех, кто приближает эту победу и всех, кто помогает нашим людям на временно оккупированной территории", — подытожил Зеленский.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк напомнил о "беспределе", который в 2014 году принесли россияне на оккупированный полуостров.

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