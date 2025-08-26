Зеленский назвал первые страны, где заработает множественное гражданство для украинцев

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после принятия закона о множественном гражданстве правительство в ближайшее время утвердит необходимые нормативные акты.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире», — заявил Зеленский.

Реклама

Напомним, 18 июня Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства.

Как отмечают в Министерстве национального единства, основная цель закона — дать возможность миллионам этнических украинцев по всему миру получить украинское гражданство без отказа уже имеющегося паспорта.

Закон будет разрешать гражданам Украины получать паспорта других стран, не отказываясь от украинского, как это было раньше. Также эксперты отмечают, что документ создает возможности для возвращения большого числа украинцев, выехавших из Украины, спасаясь от войны.

Демограф Александр Гладун объяснил, что целью закона о множественном гражданстве является стремление «сделать из украинцев иностранцев», однако такая стратегия может не сработать.