- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назвал предел потерь РФ, после которой Украина будет иметь шансы на победу
Зеленский назвал 50 тысяч потерь РФ в месяц оптимальным показателем победы.
Главной задачей Сил обороны Украины является достижение уровня потерь российских оккупантов, который будет превышать возможности РФ по пополнению войск. Оптимальным показателем для этого 50 тысяч ликвидированных захватчиков в месяц.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии «Армия дронов 2025», которое состоялось в Киеве в понедельник, 26 января.
По словам главы государства, подобный объем потерь заставит руководство России пересмотреть целесообразность продолжения агрессии. Основными факторами достижения этой цели является массированное применение дронов всех типов. Также высок уровень обучения и слаженности подразделений и глубокий анализ результатов проведенных боевых операций.
«Это реалистическая задача. Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц — это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего идут», — подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что ответственность за реализацию этой стратегии лежит на Министерстве обороны и на всех структурах Сил обороны. Важным аспектом является масштабирование опыта наиболее результативных подразделений на всю армию.
Зеленский также призвал украинских разработчиков и производителей обеспечить государству неизменное технологическое лидерство, поскольку эффективность работы с технологиями является гарантией выживания страны.
Напомним, украинские военные зафиксировали очередной необычный способ маскировки российских оккупантов. Один из захватчиков пытался передвигаться по снегу, переодевшись в костюм, похожий на большого пингвина.