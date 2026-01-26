Зеленский назвал предел потерь РФ, после которой Украина будет иметь шансы на победу

Владимир Зеленский / © Associated Press

Главной задачей Сил обороны Украины является достижение уровня потерь российских оккупантов, который будет превышать возможности РФ по пополнению войск. Оптимальным показателем для этого 50 тысяч ликвидированных захватчиков в месяц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии «Армия дронов 2025», которое состоялось в Киеве в понедельник, 26 января.

По словам главы государства, подобный объем потерь заставит руководство России пересмотреть целесообразность продолжения агрессии. Основными факторами достижения этой цели является массированное применение дронов всех типов. Также высок уровень обучения и слаженности подразделений и глубокий анализ результатов проведенных боевых операций.

«Это реалистическая задача. Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц — это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего идут», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что ответственность за реализацию этой стратегии лежит на Министерстве обороны и на всех структурах Сил обороны. Важным аспектом является масштабирование опыта наиболее результативных подразделений на всю армию.

Зеленский также призвал украинских разработчиков и производителей обеспечить государству неизменное технологическое лидерство, поскольку эффективность работы с технологиями является гарантией выживания страны.

