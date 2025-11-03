ТСН в социальных сетях

Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

Владимир Зеленский рассказал о ситуации по ключевым направлениям. Покровское направление стало самой горячей точкой фронта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Самая сложная ситуация на фронте наблюдается на Покровском направлении, где сосредоточено до 30% всех боевых действий на линии столкновения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, подводя итоги заседания Ставки.

Он подчеркнул, что враг не имел успеха на этом участке в последние дни, несмотря на чрезвычайно высокую интенсивность боев.

«Примерно 30 процентов всех боевых действий происходит в Покровске. То есть, вы понимаете, как нашим непросто», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация на других участках

Президент также сообщил о положении дел по другим ключевым направлениям:

  • Купянск: продолжается «зачистка» территории. На Ставке определили конкретные даты завершения этой операции.

  • Лиманский, Краматорский (Константиновка): ситуация остается стабильной и без изменений.

  • Доброполье: ситуация непростая, украинская операция продолжается.

Зеленский добавил, что, согласно перехватам и всем имеющимся признакам, российские войска активно накапливают войска для дальнейших действий.

Благодарность подразделениям

Президент особо отметил украинские бригады, которые держат оборону на Покровском направлении, где враг сосредоточил больше сил:

  • 425-й штурмовой полк, активно работающий в Покровске, больше всего — в грузовой зоне.

  • 35-я и 38-я бригады морской пехоты.

  • 68-я отдельная Егерская, 32-я и 155-я бригады.

Это, по словам Президента, силы, воюющие на этом наиболее горячем и напряженном отрезке фронта.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в Донецкую область, в частности в полосу ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины.

Ранее сообщалось, для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин наказал своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.

