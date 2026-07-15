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Зеленский назвал «самого подготовленного» кандидата на должность нового премьера
Зеленский пояснил, что Корецкий подготовлен с учетом подготовки страны к зимнему периоду.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал кандидатуру главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность нового премьер-министра.
Об этом глава государства сообщил во время беседы с журналистами.
«Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты ясны. Сергей Корецкий после всех консультаций наверняка самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», — заявил президент.
По его словам, сегодня у Корецкого запланировано заседание с фракцией, где он будет обсуждать детали.
«А в детали уже входит будущий состав министров», — добавил Зеленский.
Что известно о Корецком
Корецкий занял кресло главы правления НАК «Нафтогаз Украины» 28 апреля 2025 года. До этого он почти три года был директором ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть».
Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 в Луцке. Он женат и имеет дочь.
Отставка Кабмина — что известно
Верховная Рада 14 июля уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра, которую она заняла в прошлом году 17 июля. Решение поддержали 258 народных депутатов. Заметим, накануне заявление главы Кабмина поступило в ВРУ.
Несколькими днями ранее Зеленский анонсировал обновление правительства и намекнул на отставку премьера. . Он заявил, что Украина меняет политическую стратегию, и «за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом». В то же время появилась информация, что Свириденко может быть назначен послом в США.
Верховная Рада планирует голосовать за новый Кабинет Министров в четверг, 16 июля.