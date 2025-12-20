Зеленский назвал самые сложные пункты переговоров по мирному плану

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина передала Соединенным Штатам свое видение мирного урегулирования и ожидает ответа российской стороны. Самыми сложными аспектами переговоров остаются вопросы территориальной целостности, контроль Запорожской АЭС и финансирование восстановления страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса Президента.

«Самые трудные вопросы были и остаются — это территория Украины. Дальше — это Запорожская атомная станция. Третий вопрос — деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и т.д. Это если мы говорим о двадцатипунктом плане. И здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что именно в этот момент, к настоящему времени, мы свое видение передали Соединенным Штатам Америки», — сообщил Глава государства.

По словам Президента, сейчас украинская сторона ждет результатов коммуникации между Вашингтоном и Москвой.

«Что касается других документов, относительно восстановления, гарантий безопасности, наше видение. Мы передали и США сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде», — подытожил Зеленский.

Напомним, дипломатические усилия по прекращению войны в Украине вышли на этап обсуждения конкретных документов. Однако аналитики и чиновники выделяют пять критических препятствий, которые могут заблокировать любое соглашение.

Ранее сообщалось, отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.