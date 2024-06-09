Зеленский назвал самый тяжелый участок на фронте: десятки ежедневных атак врага

Украинский президент подчеркнул, что власти прилагают максимум усилий, чтобы у украинской армии было "больше оружия, больше техники, больше современных систем".

Покровское направление в Донецкой области остается самым тяжелым участком фронта, именно здесь украинским бойцам приходится отбивать ежедневно десятки вражеских атак.

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

“Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно – самое большое количество боев. Только за вчера более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже более 20. Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции и помочь воинам на позициях рядом, - всем вам особенная благодарность”, — сказал украинский лидер, описывая ситуацию на Покровском направлении.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что власти прилагают максимум усилий, чтобы у украинской армии было "больше оружия, больше техники, больше современных систем".

"Был уже сегодня доклад главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова – мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя”, – заверил президент.

По его словам, среди главных задач – получить для Украины больше поддержки от западных партеров.

“Готовим для Украины новые договоренности с европейскими партнерами, в частности с Германией относительно дополнительных шагов поддержки... Также на днях подробно занимаемся подготовкой двустороннего соглашения о безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами. Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось”, — сообщил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом в Париже поделился откровенной оценкой ситуации на поле боя.

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