Зеленский назвал ситуацию вокруг Украины наибольшим кризисом безопасности со времен Холодной войны

Президент Украины напомнил о страшных уроках истории.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности пригласил поисать ответ на вопрос, как мир дошел до самого большого кризиса безопасности со времен Холодной войны.

Об этом стало известно из трансляции выступления главы государства.

Во время своей речи президент Зеленский напомнил о недавних обстрелах боевиков на Донбассе, в результате которых была повреждена школа в прифронтовой зоне.

“Когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы, у детей возникает вопрос: неужели мир забыл свои ошибки 20 века? К чему приводят попытки "умиротворения", как вопрос зачем умирать за Данциг обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк и за десятки других стран Европы и мира. Ценой в десятки миллионов жизней. Это страшные уроки истории", – отметил украинский президент.

Свой экскурс в недавнюю историю Зеленский объяснил тем, что хотел бы убедиться, одинаково ли европейские партнеры понимают "ответ на главный вопрос: как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и погибают люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война, как мы дошли до самого большого кризиса безопасности со времен Холодной войны”.