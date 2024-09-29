Зеленский назвал, сколько КАБов ежедневно Россия выпускает по Украине – шокирующая цифра

Вечером 29 сентября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Преступные удары РФ

По словам главы государства, сегодня в Запорожье в результате российского удара по обычной жилой застройке насчитывается уже четырнадцать раненых людей. Разбор завалов длится весь день. Удалось спасти двух человек из-под завалов.

Сегодня же россияне нанесли удары корректируемыми бомбами (КАБами) также по Харьковщине, Донетчине и Сумщине. В частности, в Глухове – повреждение нескольких жилых домов. В Харьковской области повреждены многоквартирные дома, энергетическая и медицинская инфраструктуры.

"И это – ежедневный российский террор. Около сотни корректируемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это – постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", – сказал Зеленский.

Встреча в формате "Рамштайн"

Президент заверил, что за эту неделю, в разных переговорах в Америке, позицию и аргументы Украины "услышали максимально подробно".

"И уже команды — наша и партнеров — начали готовиться к "Рамштайну". Через полторы недели, в октябре на "Рамштайне" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", – отметил глава государства.

Напомним, в течение этой недели российская армия нанесла удары, использовав почти 900 авиационных бомб, более 300 дронов "Шахед" и более 40 ракет.

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