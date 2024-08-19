Зеленский назвал, сколько территории и населенных пунктов контролирует Украина на Курщине

Также он назвал цели, которых удалось добиться благодаря этой операции.

На сегодня, 19 августа, украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Украинские воины продолжают оборонительную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта ", — сказал Зеленский.

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По его информации, сейчас происходит укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. Президент подчеркнул, что в целом эта операция стала "наибольшей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена".

"Мы уже получили самое большое количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", – говорит глава государства.

Зеленский отказался публично назвать, какие именно подразделения привлечены в определенных районах Курской области.

"Сейчас российское приграничье напротив нашей Сумщины в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это также — среди целей нашей операции, тактических целей", — добавил он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к россиянам.

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