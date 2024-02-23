Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики в Украине несут потери, в пять раз превышающие украинские.

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Об этом он заявил во время своего интервью телеканалу Fox News, передает BBC.

Журналист спросил президента Украины, знает ли он, какие потери несет Украина в этой войне.

Зеленский не назвал конкретные цифры, но сказал, что российские потери в пять раз превышают украинские.

"Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч человек были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России разразился скандал из-за реальных потерь кафиров в Авдеевке.

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