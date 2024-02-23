Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России в войне

Конкретных цифр потерь сторон президент не назвал.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики в Украине несут потери, в пять раз превышающие украинские.
Об этом он заявил во время своего интервью телеканалу Fox News, передает BBC.
Журналист спросил президента Украины, знает ли он, какие потери несет Украина в этой войне.
Зеленский не назвал конкретные цифры, но сказал, что российские потери в пять раз превышают украинские.
"Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч человек были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", — заявил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России разразился скандал из-за реальных потерь кафиров в Авдеевке.
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