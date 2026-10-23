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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский назвал сроки переговоров с РФ и США: от чего все зависит

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам и указал на позицию России.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина планирует провести трехстороннюю встречу на уровне команд уже в первой половине ноября. Готовность к переговорам есть.

Об этом президент сообщил во время онлайн-обращения к Hudson Institute в Вашингтоне, передает Новини.LIVE.

Отмечается, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. По итогам обсуждений президент заявил, что встречу на уровне команд планируют организовать как можно раньше.

«Планируется встретиться в первой половине ноября. И, конечно, как можно раньше. Но мы готовы встретиться в любой день, хоть завтра. Однако все зависит от россиян», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что подобную встречу планировали еще на сентябрь, но тогда россияне нашли повод избежать переговоров.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Зеленский ранее сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться не позже начала ноября.

В свою очередь Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине.

К слову, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры относительно окончания войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

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