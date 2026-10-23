Зеленский назвал сроки переговоров с РФ и США: от чего все зависит

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина планирует провести трехстороннюю встречу на уровне команд уже в первой половине ноября. Готовность к переговорам есть.

Об этом президент сообщил во время онлайн-обращения к Hudson Institute в Вашингтоне, передает Новини.LIVE.

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Отмечается, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. По итогам обсуждений президент заявил, что встречу на уровне команд планируют организовать как можно раньше.

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«Планируется встретиться в первой половине ноября. И, конечно, как можно раньше. Но мы готовы встретиться в любой день, хоть завтра. Однако все зависит от россиян», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что подобную встречу планировали еще на сентябрь, но тогда россияне нашли повод избежать переговоров.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Зеленский ранее сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться не позже начала ноября.

В свою очередь Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине.

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К слову, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры относительно окончания войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

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