Зеленский назвал сроки запуска "Дружбы" и обратился к Евросоюзу

Зеленский озвучил позицию по поводу российской нефти и интеграции в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «окне возможностей» для Украины и Европейского Союза, а также прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» и ожидания от партнеров.

Об этом шла речь во время интервью Зеленского во время телемарафона «Единые новости».

По словам главы государства, нынешний момент важен для продвижения евроинтеграционных процессов.

«Это окно возможностей для Украины, для стран Европейского Союза», — сказал он.

Нефтепровод «Дружба» заработает до конца апреля

Отдельно президент коснулся вопроса работы нефтепровода «Дружба», который, по его словам, остается чувствительным.

«Знаю, есть болезненный вопрос для нас — нефтепровод „Дружба“. Когда он заработает? К концу апреля он будет готов работать. Я знаю свою позицию: я не поддерживаю продажу российской нефти», — отметил он.

Президент также отметил необходимость выполнения договоренностей всеми сторонами и поиск альтернативных источников энергии.

«Я знаю, что для венгров это принципиальное условие. Германия и другие страны ЕС также отмечают. Мы договаривались, что это должно работать, но за это время должны быть подготовлены альтернативные источники», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства и ждет того же от партнеров.

Поэтому мы со своей стороны выполняем то, что пообещали до конца апреля. Венгры, я думаю, также выполнят свои обязательства и разблокируют 90 миллиардов», — добавил он.

Позиция по интеграции Украины в ЕС

Также Зеленский призвал Европейский Союз активизировать процесс переговоров по членству Украины.

«Европейский Союз должен выполнить то, что пообещал. Договориться с венграми, новыми правительствами, с другими партнерами. Украина все сделала — открывайте нам первый кластер и двигаемся дальше шаг за шагом, без промедления», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что открытие переговорных кластеров является ключевым этапом на пути членства Украины в ЕС.

Напомним, будущий премьер Венгрии призвал украинского президента Владимира Зеленского открыть нефтепровод «Дружба». Петер Мадяр подчеркнул, что этот вопрос не должен становиться инструментом давления.

Отметим, что по трубопроводу «Дружба» транспортируется российская нефть в Центральную Европу. Он не работает с января 2026 года в результате удара российского БпЛА.

Ранее в Венгрии заявили, что разблокируют кредит ЕС на 90 млрд евро после возобновления поставок нефти через «Дружбу»: «нет нефти — нет денег».