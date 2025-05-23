Зеленский назвал тех, кто пополняет обменный фонд для возвращения украинцев из плена

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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В день, когда начался самый большой обмен пленными с начала войны, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто пополняет обменный фонд и помогает возвращать украинцев из российского плена.

Об этом он говорил во время своего обращения в пятницу, 23 мая.

Сегодняшний масштабный обмен, в результате которого домой вернулось 390 украинцев, украинский лидер назвал единственным значимым результатом встречи в Турции.

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«Все остальное россияне блокируют. Пока что блокируют. Но возвращение наших людей — это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех», — пообещал президент.

Владимир Зеленский сообщил, что в субботу и воскресенье масштабный обмен в формате «1000 на 1000» будет продолжен, и поблагодарил всю украинскую команду, которая была привлечена к возвращению украинцев из плена.

«И обязательно благодарю всех наших воинов на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов», — подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал единственный критерий, по которому формировались списки для масштабного обмена «1000 на 1000»

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